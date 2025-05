10º Seminário Regional de Educação Fiscal de Santa Maria discutiu a Reforma Tributária

Nesta semana, nós estamos aqui em Santa Maria, tendo uma série de eventos importantes. E na quinta-feira, dia 22, tivemos o 10º Seminário Regional de Educação Fiscal de Santa Maria, no qual fui chamado a palestrar. O nosso tema foi a reforma tributária.

Além de mim, falaram também João Carlos Loebens e Milton Mattana. Loebens é auditor da Fazenda Estadual e vem há anos palestrando de forma bastante técnica e crítica, suscitando o debate sobre temas ligados à tributação, ao desenvolvimento e à justiça social. Já Milton é proprietário da Masper Assessoria, empresa que presta consultoria a municípios em todo o Rio Grande do Sul, ajudando a formar pessoal na fiscalização, a formatar as contas públicas, a repensar a tributação, a colocar as cidades em dia, e também a transformar as realidades econômicas dessas localidades. Quinta-feira que vem, aliás, ele estará em Caçapava, conversando com o prefeito Marcelo Spode (PP), e possivelmente o teremos como mais um parceiro no atual esforço de recuperação fiscal e financeira da nossa Prefeitura.

O debate central

Nós três – o Milton, o Loebens e eu – levamos perspectivas diferentes sobre a reforma tributária para o palco. Eu falei estritamente sobre as mudanças que serão feitas na tributação, expus alguma coisa sobre o modelo tributário brasileiro, coisas que já venho expondo aqui, em eventos nas escolas e também na Unpampa. Os outros dois colegas falaram sobre os efeitos práticos da reforma tributária sobre os municípios e sobre o estado do Rio Grande do Sul.

Um dos pontos mais debatidos foi o fato de que a reforma tributária está concentrada toda sobre a tributação dos bens e serviços, e não fala nada sobre a renda. O caso é que o Brasil tributa a renda de uma forma muito pouco progressiva. Nós temos a tabela do imposto de renda, cuja faixa mais alta, de 27,5%, já pega as pessoas que ganham pouco mais de R$ 4.600,00. Os empresários, que pagam lucros, distribuem lucros das empresas, não pagam imposto de renda de pessoa física porque a empresa já paga o IRPJ. Só que a cobrança do IRPJ é bem mais bondosa do que a cobrança do IRPF. E, além disso, existem muitos mecanismos pelos quais um empresário grande consegue minimizar o pagamento desse tributo.