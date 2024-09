11ª Mostra Cultural Farroupilha da Unipampa

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) realizará a 11ª Mostra Cultural Farroupilha, no dia 18 de setembro, a partir das 13h30min, no Campus Caçapava. O evento ocorrerá durante toda a tarde e em parte da noite, com diversas atividades referentes à Semana Farroupilha 2024, como apresentações, feira, e gincana. E tudo será transmitido ao vivo pela página da Mostra no Facebook.