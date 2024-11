3ª Festa do Azeite: oportunidade para conhecer o terroir mais premiado

– O desenvolvimento deve andar junto com a preocupação ambiental e a olivicultura é uma atividade que planta árvores que permanecem produtivas por décadas. O setor ajuda a construir soluções e precisa se adaptar às mudanças, assim como já houve uma adaptação para se consolidar no Brasil, onde as características são distintas daquelas encontradas onde a oliveira é nativa – disse.

O coordenador da Câmara Setorial da Olivicultura, Paulo Lipp, também concorda com a afirmação, e acrescenta:

– os efeitos das chuvas de maio ainda têm reflexos na produtividade dos olivais, e os produtores vão ter que adotar uma série de manejos para se adequar – afirma.

Os dados da safra 2023/2024, mesmo com o cenário desfavorável, coletados com os 25 lagares do Estado, mostram uma área plantada estimada de 6,5 mil hectares, enquanto a área em idade produtiva (quatro anos ou mais) é de 5 mil hectares. As maiores plantações estão nos municípios de Encruzilhada do Sul, Pinheiro Machado, Canguçu, Caçapava do Sul, São Sepé, Cachoeira do Sul, Santana do Livramento, Bagé, São Gabriel, Viamão e Sentinela do Sul.

Festa do Azeite espera público recorde em 2024

Com a expectativa de atrair um público igual ou maior que o ano passado, quando 30 mil pessoas circularam na feira ao longo de três dias, a Festa do Azeite de Oliva acontece no Largo Farroupilha, região histórica e central de Caçapava. A programação cultural ainda está sendo fechada e será anunciada nos próximos dias, mas já antecipa shows estaduais tanto de pop rock quanto tradicionalistas. O evento ainda terá praça de alimentação com degustação de produtos à base de azeite de oliva, feira da agricultura familiar, feira de artesanato ligada ao Geoparque e produtores de azeite de Caçapava do Sul e região.

Uma das novidades desta edição é o Pampa Summit, que acontece no sábado, dia 30, e mostrará alguns projetos que estão em andamento para fomentar o desenvolvimento regional. Passeios turísticos para alguns dos principais pontos do Geoparque Caçapava e programação técnica ligada à olivicultura também aguardam os visitantes.

Texto: Clarisse de Freitas/Ascom 3ª Festa do Azeite de Oliva