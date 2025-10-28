A cidade engalanada

Parecia um filme em tecnicolor. Não faltaram produção, diretor, roteiros e patrocinadores. E até figurantes. A cidade comemorava mais um aniversário de sua emancipação política, cheia de memórias gloriosas de seu passado e de sua gente, mas também eivada de sonhos do que está por vir.

O sr. prefeito Marcelo Spode e sua talentosa e solícita primeira-dama estiveram presentes em todos os momentos, com a equipe que os assessorou nos exaustivos preparos. Mas tudo deu certo. Clubes de Serviço, Culturais, Sociais e Recreativos se fizeram presentes, com muito brilho, e as palestras e oficinas aconteceram em vários recantos da cidade.