A cidade engalanada

Parecia um filme em tecnicolor. Não faltaram produção, diretor, roteiros e patrocinadores. E até figurantes. A cidade comemorava mais um aniversário de sua emancipação política, cheia de memórias gloriosas de seu passado e de sua gente, mas também eivada de sonhos do que está por vir.
O sr. prefeito Marcelo Spode e sua talentosa e solícita primeira-dama estiveram presentes em todos os momentos, com a equipe que os assessorou nos exaustivos preparos. Mas tudo deu certo. Clubes de Serviço, Culturais, Sociais e Recreativos se fizeram presentes, com muito brilho, e as palestras e oficinas aconteceram em vários recantos da cidade.
Empresas de calcário, de oliveiras, de engenharia de estradas, e o Sebrae apresentaram-se com seus preciosos produtos e equipamentos. Nosso artesanato – a cada dia mais criativo e bem feito – rendeu muitos elogios e bom lucro. Gastronomia e esportes mostraram os seus campeões, e nos levaram a admirar como nossa cidade tem evoluído, depois que nos tornamos campus universitário e Parque Geológico. Nosso prefeito Spode prometeu mudar a cidade para melhor e está cumprindo sua promessa.
E para encerrar a linda festa, o carnaval de rua animou toda a cidade, sacudindo as periferias e trazendo a ginga de nossos afro-caçapavanos para os desfiles e bailes carnavalescos. O Grupo das 90 se aproximou o mais possível para participar de toda a alegria, vibrando pela música, pelos cantores e pelos bailarinos da festa.
Uma forasteira, recém-chegada de metrópoles do Centro-Oeste, ficou muito admirada com a beleza dos desfiles e se mostrou animada de poder morar nesta cidade simpática e acolhedora.
E do alto das torres de nossa Matriz altaneira, Nossa Padroeira, Nossa Senhora da Assunção, e o coro de mil anjos nos enviaram as graças e as bênçãos de nosso Pai Celeste. Pois todo bem que se pratica deve ser abençoado . E trazer alegria de viver é o bem maior.
Parabéns, Clareira da Mata e seu povo aguerrido.