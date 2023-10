A edição de hoje já está nas bancas

O primeiro caçapavano mestre de capoeira: Vagner Nunes Ramires recebeu o título – um dos mais elevados que os capoeiristas podem alcançar – no domingo (15), em evento realizado no Campus Caçapava da Universidade Federal do Pampa. Apaixonado pela capoeira desde os 13 anos, ele contou parte de sua história com o jogo à Gazeta, em uma entrevista especial

Vereador denuncia suposto atraso na entrega de merenda escolar

Encontros Insólitos: quinta edição terá palestras em Caçapava e Minas do Camaquã

Comida na mesa é dignidade, com certeza: comitiva busca recursos para ampliar o projeto

Deputado destina verbas para Saúde e Educação

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Elver Ubirajara Teixeira, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Jonas Nascimento Lopes, Padre Antônio Hermes, William Brasil e Zauri Tiaraju de Castro