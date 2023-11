A edição de hoje já está nas bancas

Participantes do SIEPE lotam a rede hoteleira de Caçapava: pela primeira vez, o município receberá o evento promovido pela Unipampa, que acontece na semana que vem e promete movimentar a cidade. Segundo o diretor do campus local, José Rojas, hotéis e pousadas estão lotados, e os restaurantes se preparam para receber uma demanda maior do que a habitual. Como parte da programação, 10 livros serão lançados na quarta (29). Dois deles têm relação próxima com o município: Penalistas na ditadura é de autoria do caçapavano Marcelo Mayora Alves, e Geoaventuras em Caçapava do Sul reúne histórias ambientadas nos geomonumentos locais

Última semana de pré-matrículas na rede estadual

Inscrições para pós-graduação da UFSM vão até segunda-feira

Dia da Consciência Negra: Câmara homenageia personalidades negras de Caçapava

Câmara concede moções de aplausos a Natasha Silva e Maria Luísa Dias: Natasha foi eleita Soberana da EENSA, e Malu convocada para a Seleção Brasileira de Futebol Sub-15

Mercado pecuário tende a uma leve recuperação, diz Instituto