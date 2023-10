A extinção (não só) das abelhas

Se os números de determinado país ou região atingirem os níveis mais altos no colapsômetro, pelo bem do resto da humanidade, aquele lugar será fechado e não receberá nenhum suporte. Será como se não mais existisse. Mas o que acontecerá com seus habitantes? Essa resposta virá mais cedo ou mais tarde, pois o mundo caminha a passos largos para o colapso total, assim como Regina.

Órfã de pai e sem saber notícias da mãe, ela tem como família Denise e Eugênia, que lhe deram uma amiga-irmã (como é descrito no livro), Alice. Mas a relação entre elas não vai muito bem, há um conflito entre Denise/Eugênia e Regina/Alice. Estas têm uma visão bem crítica do mundo, enquanto o casal concorda com o que vem sendo feito. De fato, algumas coisas ditas por Denise (especialmente) e Eugênia são tão surreais e (o pior) condizentes com o que pensam pessoas na ‘vida real’ que se tornam ainda mais assustadoras. É de tirar o fôlego e embrulhar o estômago.

Referência: POLESSO, Natalia Borges. A extinção das abelhas. 1ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2021. 312p.