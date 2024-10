A FAB e o Projeto SIOANI

Pescando pela memória, meu primeiro relato escrito foi justamente nesta época, em 12 de dezembro de 1971. Tenho guardado este documento até hoje, com muito zelo e carinho. Preenchi um questionário fornecido pela extinta Soc. Brasileira de Estudos dos Discos Voadores – S.B.E.D.V. Desde esta época, nunca mais parei de ler, estudar e analisar todos os materiais que eu conseguia com dedicação obter, em revistas antigas, Manchete, e jornais. “O que é do homem o bicho não come”.

Este meu compromisso assumido antes do meu nascimento, levarei para outras dimensões, ciente de que não existe sorte, azar, acasos e coincidências, e sim o merecimento das tarefas de cada um, que nenhum ladrão rouba, pode atrapalhar, mas o que tiver de ser será. Fica aqui este breve registro histórico, para futuros estudos, hoje com a barbadinha da Net. Felizes fenômenos desta natureza a todos, e que possamos ter um céu bem limpo para todos nós. Vamos com Fé, pelo Caminho do Bem.