A fé cura muitos males

Se, ao consultarmos um médico, ouviríamos casos que eles viveram com seus pacientes, iríamos pensar em escrever um livro sobre fé, curas e milagres. Conversando com alguns, eles comentam que pessoas que possuem uma forte espiritualidade, sofrem menos de depressão durante o tratamento de câncer, e tendem a responder melhor aos tratamentos. Se prestarmos atenção sobre os assuntos que ouvimos, vamos notar que as pessoas estão se soltando mais, em termos de se sentirem encorajadas a relatarem sobre suas experiências ligadas a este tema.

Fé é sempre um tema palpitante em nossas vidas. A melhor definição que encontrei, é a que está nas epístolas de Paulo aos hebreus: 11,1: Ora, a Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem. Vamos seguir com Fé pelos Caminhos do Bem.