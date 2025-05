A Fumaça Branca

No segundo dia do Conclave, na Capela Sistina, tivemos a boa notícia: temos um Papa! Não estamos mais órfãos, pela morte de nosso amado Francisco. Ele deixou tudo preparado para que a nova escolha pudesse recair em um Cardeal com seus mesmos propósitos de paz, humildade, solidariedade e compaixão pelos pobres, doentes, excluídos e infelizes.

Papa Francisco assumiu, como S. Francisco, a missão de restaurar a Igreja, combatendo os escândalos que ela vinha sofrendo nos últimos anos, e colocá-la novamente no bom caminho que o Bom Pastor nos destinou. Sua vida modesta, mais perto do povo, viajando por todos os continentes, mesmo com risco de vida nos países em guerra, demonstrou o desejo de unir todos os povos na mesma fé, embora com diversidade de ritos, sob os cuidados de Deus. Pela força que deu às Pastorais e ao serviço dos leigos, ele conclamou homens e mulheres para a vida apostólica da Igreja. E nas Jornadas da Juventude, atraiu jovens e crianças para as vocações religiosas.