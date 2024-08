A influência de tempestades solares na saúde

O artigo que despertou minha curiosidade é de um instituto russo de pesquisa nesta área. Poderia citar tal instituto, mas o foco aqui é que realmente nossas reações psíquicas e emocionais tem muita ligação com o nosso astro rei, o Sol. Estudos de alguns anos, na área da mente, mostram que a ocorrência de manchas solares e suas explosões causa aumento no número de suicídios. Com o avanço dessas pesquisas, também em outras áreas da saúde, cientistas analisam os resultados destes fenômenos nos problemas de coração, níveis de pressão arterial, AVC, na insônia, alterações de humor (como irritabilidade), dificuldade de concentração e em dezenas de sintomas.

Claro que na net vamos encontrar vários estudos, e em diferentes áreas que investigam nossa saúde. Não só a saúde humana, mas as influências no comportamento dos animais, ditos irracionais, e estendo um pouco mais, na área da Botânica, para quem estuda as respostas dos vegetais aos estímulos eletromagnéticos.