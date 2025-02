A Intuição e a Telepatia

Podemos até pensar que a Intuição é uma capacidade psíquica só do ser humano. Mas se são nossas ondas mentais, os animais chamados de superiores também as possuem, porque acessam nossos pensamentos e têm percepções sutis, que se irradiam ao seu redor. E pela transmissão de pensamentos e telepaticamente, todos os seres recebem nossas ondas mentais e emitem as suas.

Alguns denominam a Paranormalidade Humana, ou o tal sexto sentido. Nossos animais estão também neste contexto. Tenho ouvido, em diversas ocasiões, pessoas que dizem o seguinte: “o meu cachorro [ou gato, cavalo, caturrita, e até folhagens e flores, etc.] só falta falar”. Quem me conhece um pouco mais, e já escrevi em meus textos, sabe que converso com bichos desde criança. Falo quase todos os dias com minhas formigas, aquelas que nos esperam na entrada dos portões quando chegamos em casa.