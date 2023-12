A loucura do encerramento do exercício

Lembramos ao prestigiado leitor que, diferente do que muitos pensam, o município não para nunca, pois os serviços a serem prestados aos munícipes, alguns deles não respeitam feriado ou finais de semana.

Mas não é só o encerramento, no dia 02 de janeiro já teremos de estar com o novo orçamento implantado, pois as despesas, conforme afirmamos antes, algumas já começaram a fluir no primeiro dia do novo ano. Apesar de, aparentemente, todos estarem confraternizando, muita gente estará trabalhando.

Por conhecer essa realidade, vai o nosso respeito aos bons gestores, que conseguem realizar as suas receitas e despesas na proximidade do que foi previsto, demonstrando, assim, que a gestão tem respeito com a gestão fiscal, ou seja, cumpre as determinações da lei que nos referimos no início e tantos outros mandamentos, em especial os constitucionais e suas regulamentações.