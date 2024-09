A luz misteriosa que danificou o telhado da casa

Sempre digo e dizem por aí: nada é por acaso. Não tenho notícias de tal ocorrência em outros lugares do Brasil e do mundo. Aqui, em nosso país, os estudos destes fenômenos, de luzes deixando marcas em telhados, já ocorreram em outras localidades, principalmente do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas, com as características iguais as que ocorreram aqui, não fiquei sabendo.

Nesta residência, com testemunho da moradora e de seu filho, que observaram um foco de luz com forte brilho, foi o único fenômeno em que foi visto o OVNI sobrevoando o telhado. Outras três casas tiveram que trocar seus telhados, em aproximadamente 20 dias, entre os quatro eventos. Somente nesta casa, próxima do Forte, é que recebi os relatos. Dois dias após choveu, e os donos da casa notaram infiltrações de água no telhado da frente e da garagem, e só os da parte de trás permaneceram intactos.