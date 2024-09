A magia do cinema

Os filmes vinham de Porto Alegre, no Ouro e Prata, ou de Cachoeira do Sul, pela São João, vistos seguiam para Bagé. Os vindos de Cachoeira frequentemente não eram despachados e tinham que ser buscados. Para seu Júlio não viajar sozinho, eu era gentilmente sempre escalado na missão. Quando dava tempo, tinha direito a um pastel com guaraná frisante Polar, no Geribá, restaurante que ficava no entroncamento da estrada velha para Cachoeira.

As histórias seriam muitas, fico apenas nestas para ilustrar a determinação, os sacrifícios e os caminhos da mágica que era manter um cinema no interior do Brasil. Até peço desculpa por falar na primeira pessoa, mas não poderia deixar de descortinar smeu respeito, admiração, entusiasmo e encanto pelo que estão fazendo minha linda e sensível amiga Gisele, o dr. Juarez e certamente outros, para brindar Caçapava do Sul, depois de 40 anos, com um novo Cine Lux.

De longe, torço para que Caçapava tenha a sensibilidade de perceber, apoiar e prestigiar a grandeza do trabalho e o significado histórico do que a Casa de Cultura Juarez Teixeira está proporcionando para a cidade. São poucos os que têm essa força e consciência. Mágicas tornam os sentimentos verdadeiros mais doces, alegres e inesquecíveis.

Carlo Iberê Gervasio de Freitas