A orelha do Trump

A mídia brasileira não fala de outra coisa, e as especulações motivacionais desfilam empertigadas, com versões para todos os gostos. O que mais me chama atenção é o grande número de especialistas brasileiros, que ocupam as telinhas para dar pitaco. Gente que nunca viu, nem assistiu, e, tampouco, praticou ou foi vítima de um atentado, se acha em condições de opinar. A maioria nunca empunhou nem uma arma de brinquedo, nunca serviu ao Exército e nunca participou de um combate simulado ou mesmo de verdade, as veras. E argumentam, e até convencem aos incautos e curiosos, quanto ao fato e circunstâncias em que ocorreu.

A bala de um dos tiros disparados acertou a orelha esquerda do candidato e feriu mais três pessoas, matando uma delas no local da ocorrência. Ninguém está preocupado ou prestou um mínimo de atenção aos inocentes vitimados: quem eram, suas famílias, profissões e legados de tamanha desgraça, para quem entrou de gaiato no furdunço. O que importa e dá ibope, é a orelha perfurada e o curativo midiático, aplastado do lado da cabeça loura do ex-presidente atingido.