A polícia e os bandidos

Quando foram encontrados vestígios dos bandidos, como camisetas do uniforme do presídio e outros sinais, acreditava-se que a captura seria nas próximas horas. Mas os criminosos – um deles é do Comando Vermelho de S. Paulo – ainda não foram avistados. Contam agora com um celular roubado de um morador da região, e calcula-se que estejam em contato com os chefões paulistas, que os orientam na fuga.

Foram enviados cem agentes da Guarda Federal de Proteção – ou que outro nome tenha – depois que um avião desembarcou também cem policiais federais para ajudar nos trabalhos; até bombeiros, policiais civis e de outras corporações continuam seguindo as pistas e já estão no Ceará, que faz divisa com RN.