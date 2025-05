A roubalheira do INSS

Mas a maior preocupação é achar os culpados pelos desvios e qual governo tomou as providências para regularizar a situação. Dizem que começou no governo passado, mas eu diria que vem de muito antes, embora o primeiro grande aumento tenha ocorrido em 2022, último ano do governo anterior.

Diga-se passagem, o governo anterior teve o mérito de editar a medida provisória nº 871/2019 para dificultar esses procedimentos, estabelecendo em um ano o prazo para revalidação dos descontos. No Congresso, este período foi aumentado para três anos e, por fim, acabou ficando sem tal obrigatoriedade.

O gráfico que está ao final do texto ilustra muito bem a situação, no tocante aos valores descontados, que alcançaram R$ 413 milhões em 2016, números que se mantiveram nos anos seguintes, e até com certa redução a partir de 2019. Em 2022, no entanto, houve um salto de 32% em relação ao ano anterior, crescendo 83% em 2023, e 121% em 2024, quando os valores descontados foram para R$ 2,848 milhões.