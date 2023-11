A vida de uma estrela de cinema, sem censuras

O formato de entrevista em que a obra é construída me lembra muito o de Daisy Jones & The Six, também de Taylor Jenkins Reid, mas não me parece repetitivo, como se ela só soubesse fazer uma coisa. Os sete maridos de Evelyn Hugo tem algo só seu, uma particularidade que cativa o leitor. É daqueles livros que a gente se sente órfã quando acaba, pois rimos, choramos, nos revoltamos e nos emocionamos com Evelyn e Monique, e ficamos querendo mais.

Referência: REID, Taylor Jenkins. Os sete maridos de Evelyn Hugo. Tradução de Alexandre Boide. 1ed. São Paulo: Paralela, 2019. 360p.