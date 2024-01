A vida nos dias seguintes

De diversos pontos do Estado e de outros vizinhos, recebi flagrantes das famílias de meus irmãos, em belas fotos de confraternização pelas belas datas. Vi rostos sorridentes, gestos carinhosos e uma alegria que vem do coração de quem ama e sabe ser amado. Como a cereja do bolo, não faltaram flagrantes dos mimosos descendentes dessa grande família que os avós Avelino e Quita fundaram.

Meus irmãos franciscanos fizeram-se presentes nas preces e nas belas mensagens. Amigos de todos os cantos do país também se uniram aos nossos votos de paz, amor, justiça e fraternidade. E o grupo recém-inaugurado das amigas de longa idade esteve mais unido do que nunca nos afetos, lembranças comuns e programas de novos encontros para o chá das cinco, que se transformou no Café das 90, onde nenhuma esconde o ano do nascimento, pelo contrário, todas agradecem a Deus pela longa vida com seus familiares e as prazerosas horas vividas em alegre e afetuosa companhia das amigas de coração.

Que as páginas seguintes nos tragam só boas notícias. Amém!