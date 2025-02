Abertura da Colheita da Oliva celebrará recuperação em relação à safra passada

A 13ª edição da Abertura Oficial da Colheita da Oliva está marcada para 07 de março, em Cachoeira do Sul. O evento será sediado na propriedade da Puro Azeite, cujo pomar possui 200 hectares plantados, com mais de dez variedades de olivas. Além do ato da colheita em si, o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) prepara uma homenagem à força feminina que atua na olivicultura, não só em propriedades, mas em outros setores da sociedade, além de uma palestra sobre o setor.

O presidente do Ibraoliva, Renato Fernandes, detalhou que serão intensificados os contatos com o meio acadêmico e com a Embrapa Clima Temperado, para que pesquisas já em andamento ou novos trabalhos sejam realizados. Um dos temas propostos seria ampliar os conhecimentos sobre polinização forçada dos pomares.

– Depois de quebras de safra e redução de volume, os produtores se questionaram sobre a produção de forma constante e as variedades que apontam nesta direção, como a koroneike, advinda da Grécia. Outras, por nossa experiência, comprovaram não atingir a produtividade esperada – explicou.

O gestor ainda citou que, em contato com o governo do Estado, foi identificada uma área em Hulha Negra, de cerca de 200 hectares, que poderia ser utilizada para pomares na metade Sul. O local se tornaria uma referência para o setor e, inclusive, uma espécie de escola, que sediaria pesquisas em prol da olivicultura.

Sobre a safra deste ano, o presidente do Ibraoliva citou que poderá ser impactada pelo excesso de chuvas em maio e setembro. Entre os dois meses, o solo encharcado prejudicou as oliveiras. Ele também destacou que o uso de herbicida específico tem prejudicado os pomares. Contudo, há perspectivas de que a safra supere a do ano anterior. O número total será divulgado apenas em abril.