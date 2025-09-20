Acidente deixa motorista em estado grave

Um acidente, por volta das 0h40min de hoje (20), no quilômetro 204 da BR 392, em Santana da Boa Vista, deixou um homem de 36 anos, natural de Pelotas, em estado grave. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia um automóvel com placas de Cândido Godói que colidiu frontalmente com uma carreta emplacada em Júlio de Castilhos. O motorista da carreta, de 25 anos e natural de Tupanciretã, não se feriu.