Ações para qualificar a formação na área agrícola ganham destaque

O investimento na formação e na qualificação de jovens e adultos nas atividades agrícolas ganhou força em 2023. A Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola (Agptea) desenvolveu, ao longo do ano, ações como a concretização de parcerias, visando aprimorar o espaço adquirido pela entidade no distrito de Minas do Camaquã, em Caçapava. No local, foi criado um Centro de Formação Profissional, tendo como foco as olivas, a noz-pecã, as frutas nativas e o mel.

O presidente da Agptea, professor Fritz Roloff, afirma que a associação está mudando um pouco o seu perfil.

– Além de apoiar os associados em suas demandas específicas, a entidade está também assumindo um papel preponderante na formação. Acreditamos que é hora de investir cada vez mais em pessoas. Os governos, ao longo de suas histórias, têm esquecido muito essa tarefa, deixando de fazer o dever de casa junto ao jovem na sua comunidade. Não queremos ser uma solução, mas um ente que contribua decisivamente na formação – coloca.

Conforme Roloff, cada vez mais se consolida o investimento realizado na região, com a aquisição do Agptea Minas Hotel e de uma área de 10 hectares, que vem sendo aprimorada para alicerçar o Centro de Formação Profissional Minas do Camaquã.