Agro promove leilão pelas vítimas das enchentes no RS

Entre as ofertas estão prenhezes, aspirações e animais provenientes de doações de criadores de todo Brasil. Um dos destaques é uma prenhez da Viatina-19 FIV, vaca da raça Nelore que entrou para o Guinness Book como o bovino mais valorizado do mundo. Também haverá um lote especial contendo uma tonelada de ração.

A presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Antonia Scalzilli, ressalta que a entidade tem constatado nesses eventos climáticos adversos uma mobilização meritória de muitas doações em um primeiro momento, mas que na medida em que as águas baixam e as pessoas vão retornando para seus lares, as ajudas começam a diminuir. E iniciativas como o leilão solidário vem justamente no sentido de atender essas pessoas em um segundo momento, o da reconstrução.