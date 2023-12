Ajude o nosso mural a ficar pronto!

Vai ser um final de semana intenso para as bandas da Casa de Cultura! Nesta sexta-feira (08), desembarcam em Caçapava do Sul 12 alunos de Desenho Industrial, da Universidade Federal de Santa Maria, para terminar o nosso mural! Eles ficam até domingo, no final da tarde, quando imaginamos estará tudo nos trinques. Para que esta obra termine, no entanto, vamos precisar “passar o chapéu”! Necessitamos uma verba extra para cobrir os gastos com alimentação da equipe durante esses três dias. Precisamos da ajuda da comunidade, com qualquer valor. Se cada um der um pouquinho, vai dar tudo certo!

O estouro no nosso orçamento aconteceu pelas seguintes razões: