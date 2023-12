Quando eu era pequeno e vim estudar na cidade, morando em pensão, com nove anos, sofria de bronquite asmática. Qualquer mudança brusca do clima me trazia o resfriado, afrouxando a coriza, o chiado no peito e alguns dias com dificuldade para respirar. Isso acarretava uma preocupação extra para minha mãe, que saturava a dona da pensão com recomendações de como cuidar do seu miúdo para combater aquele mal do inverno úmido de nossa cidade.

Com o passar do tempo, ao longo de quatro anos de banhos frios em Resende-RJ, na Aman, melhorei muito e descobri que era somente uma rinite alérgica que me acompanhava. Em 1982, frequentei a Clínica Brum Negreiros, no RJ, especializada em alergias de toda espécie. Descobri, então, que eu era alérgico a poeiras domésticas, a camarão e a mudanças bruscas de temperatura. Fumaça de cigarro também me incomodava. Era rotineiro utilizar aquelas bombinhas para asma, para poder correr no inverno, nos tempos de quartel aqui no Sul, em Santa Maria.

Hoje em dia, aprendi a conviver com essa chatice e, ao surgimento dos primeiros indícios de que vou ficar alérgico, já meto uns dois decongex plus na goela, passo uma meia tarde dormindo e me paro novinho em folha.