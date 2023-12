Alta rotatividade de pessoas na propriedade rural é tema de debate

Causas e consequências da rotatividade das pessoas em propriedades rurais foram destacadas durante a 31ª edição do Prosa de Pecuária, a última live mensal do Instituto Desenvolve Pecuária de 2023. As sócias-fundadoras da Agroteams Escola do Campo, Valentina Albornoz Pavão e Ana Luiza Schultz, falaram sobre “Como vencer a alta rotatividade e atrair bons colaboradores no campo”. O vice-presidente do Insituti, Paulo Costa Ebbesen, abriu o evento, que ocorreu ontem, dia 18, com transmissão do canal do Desenvolve Pecuária no YouTube.

Valentina iniciou sua fala colocando que a alta rotatividade de pessoas é um tema “dolorido” para os produtores rurais, pela dificuldade de trazer para o setor profissionais com perfil de crescimento. Ana Luiza, por sua vez, lembrou que, quando se fala de pessoas, há muita dinâmica.

– Nós trabalhamos com a natureza e com o ativo humano, e então como conseguimos nos posicionar e entender todo esse cenário e ter a consciência de que nem sempre temos todas as respostas, mas é fundamental ter boas perguntas – argumentou.

A palestra abordou o cenário atual e os desafios, as causas e os impactos da rotatividade, além de apontar soluções e atratividade. Iniciando pelos principais desafios enxergados pelos produtores rurais no mercado e que compõem um cenário difícil e, ao mesmo tempo, desafiador para o crescimento, Valentina citou o choque de gerações e o perfil das pessoas que estão trabalhando no agronegócio, tanto na sucessão familiar quanto na equipe.