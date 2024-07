Antes não era assim

Mas pobres de nós que desejamos ser o passarinho que gota a gota pensa em apagar o fogo das florestas. Somos pequenos diante dos que comandam nossos destinos. Tratados em defesa do meio ambiente ficam sem conclusão. Por causa do petróleo que empodera países, enriquece nababos, garantindo-lhes uma vida de privilégios. Recursos para fabricar, comprar ou vender armas são essenciais para os países em contínuas guerras de invasões a seus vizinhos rivais. Não importa que falte dinheiro para alimentar o povo, dar-lhe segurança e condições de vida compatíveis com sua dignidade de ser humano. Só lhe sobram os deveres da Constituição de seus países, ser instrumento de trabalho para enriquecer os cofres do erário.

Por isso a Educação, a Ciência e a Segurança são colocadas no sopé da montanha, desta pirâmide social erigida pelos Conservadores. Eles desejam que tudo fique como antes, isto é, povo analfabeto, escolas para a elite e outras para a plebe; guerra à inclusão nas salas de aula; discriminação por origem étnica, racial, de gênero ou religião nas matrículas ou até para pretender um emprego.