Após agressão a médico e servidores, ESF da Vila Sul ficará fechada amanhã

Um médico e servidores da Saúde foram agredidos na Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Vila Sul, informou a Prefeitura, no final da tarde de hoje (23). Devido ao caso, amanhã (24), a unidade ficará fechada, a fim de garantir a segurança da equipe e de seus usuários.

Segundo a Prefeitura, o agressor, que não é de Caçapava e reside há poucos dias no bairro, atacou os profissionais sem motivo. Já foi registrada a ocorrência, e a segurança na ESF deve ser reforçada.

Em vídeo divulgado nas redes sociais da Prefeitura, o secretário de Saúde, Rodrigo Rodrigues, detalha o caso e informa que, amanhã, será comunicado à população quando o atendimento será retomado na unidade. De acordo com ele, todos estão bem, apenas um pouco abalados.