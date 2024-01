Após fuga, homem é preso em Caçapava

Também conforme a PRF, durante a fuga, o homem teria jogado um pacote pela janela do automóvel, abandonado o carro e corrido para uma área de mata, onde foi alcançado pelos policiais e preso. Após serem realizadas buscas nas imediações, foi encontrado um pacote com tijolos de maconha, que totalizavam aproximadamente 3,6 quilos do entorpecente.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista possui antecedentes policiais por roubo de veículo, estelionato, tráfico de drogas, porte de arma de fogo, furto, arrombamento de residência, entre outros, e vinha consumindo maconha enquanto dirigia, pois, no interior do automóvel, os policiais encontraram um cigarro parcialmente consumido. Além disso, ele estaria apresentando sinais do uso do entorpecente, e teria admitido o consumo. Por isso, foi preso tanto pelo transporte dos tijolos de maconha quanto por fumar o cigarro da droga enquanto dirigia, e irá responder a crimes cujas penas somadas podem chegar a 18 anos de prisão. O automóvel e o entorpecente foram apreendidos.