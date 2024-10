Arrecadação em agosto passou dos 200 bilhões de reais

A arrecadação das receitas federais no mês de agosto de 2024 alcançou 201 bilhões de reais. Em comparação com agosto do ano passado, e já descontada a inflação, este valor representa um crescimento real de 11,95%.

Já a soma das arrecadações de janeiro a agosto, ou seja, dos primeiros oito meses do ano, está em R$ 1,731 trilhão. Aqui também temos crescimento real na comparação com o mesmo período do ano passado, mas de 9,47%.