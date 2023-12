Sobre a realidade da classe trabalhadora

O IRRF sobre Rendimentos do Trabalho teve queda de 8,66% neste novembro, o que indica que a massa de salários diminuiu. Ao mesmo tempo, o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho, apresenta um saldo positivo de 190.366 empregos. Parece um paradoxo, mas que se explica facilmente quando constatamos um salto de 14,09% na arrecadação sobre Participação nos Lucros ou Resultados, indicando que esta forma de remuneração ganhou mais força nas empresas.

Feliz 2024!

Esta é nossa última coluna de 2023, um ano marcado por coisas importantes, como a criação do Fundo da Pessoa Idosa de Caçapava do Sul, por exemplo, e pela aprovação da Reforma Tributária. Não dá para dizer que foi um ano de transformações, mas sim que, nele, plantamos as sementes do que SERÃO grandes revoluções, prontas para estourar em 2024.

Isso é importante: às vezes, uma aparente calmaria serve para que tomemos impulso para coisas maiores.

Na semana que vem, estarei aqui e pretendo apresentar um plano de ação para todos os cidadãos. Uma lista do que podemos fazer para aproveitar todas as possibilidades criadas ao longo de 2023 ao máximo, e ajudarmos a construir um país mais justo e solidário. Até lá, fiquem com meu “Feliz Ano Novo”. Um abraço!