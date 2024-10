Arrecadação federal: o melhor setembro da história

Prognósticos

Claudemir Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, avalia que as projeções “seguem em linha” com a atividade econômica do país. “Como arrecadação tem um reflexo direto do desempenho da atividade econômica, as perspectivas são de que ficaremos, até o final deste ano, nessa faixa de variação da arrecadação em torno de 10%.”

——————-

Está acabando o prazo para adesão ao Programa Litígio Zero

Dia 31 de outubro, chega ao fim o programa pelo qual os contribuintes – pessoas, empresas, etc – podem regularizar dívidas que estão em julgamento administrativo pela Receita Federal, fechando acordos nos quais o devedor desiste da discussão e parcela os valores com descontos e condições especiais.

O Programa Litígio Zero esteve aberto do início de abril e fechará agora, no final de outubro.

As instruções para adesão estão no site da Receita Federal.