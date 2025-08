Os alunos dos anos iniciais da rede pública municipal de ensino de Caçapava vão receber um material especial no retorno às aulas: o livro de colorir As aventuras do ET Caçapavano. A publicação é uma iniciativa que une arte, educação e valorização da cultura local.

Idealizado pelo próprio ET Caçapavano – personagem já conhecido das campanhas educativas do município –, o livro traz ilustrações que destacam pontos turísticos e características de Caçapava. Cada página foi desenvolvida por artistas locais, com o objetivo de apresentar, de forma lúdica, as belezas naturais e o patrimônio cultural da cidade.

O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, por meio de edital promovido pela Secretaria de Inovação, Cultura e Turismo, e tornou-se realidade com o apoio institucional da Prefeitura. A iniciativa busca não apenas incentivar o hábito da leitura e o desenvolvimento artístico, mas também reforçar o sentimento de pertencimento e valorização cultural entre as crianças.