Ela ainda perguntou: “o que será que Deus reserva para nós”? A nossa conversa ficou séria e sem respostas fáceis e objetivas sobre estas inquietações. Nos encontramos em uma egrégora formada por forças energéticas, de natureza cósmica, que cerca todo o nosso planeta. Por isso alguns ensinos milenares nos levam a refletir sobre o significado do – O todo está no tudo, e tudo está no todo. Questão filosófica que faz nossas conversas irem muito longe.

Um tijolo positivo, que reforça nossa construção do Bem é a colocação da cruz na Pedra da Cruz, que voltará a brilhar em nosso céu regional, podendo ser vista a quilômetros de distância. É um símbolo que, para a maioria da comunidade regional, representa uma força espiritual importante. Vai aí a fé de cada um, reforçando as forças espirituais que nos protegem. É seguirmos cada vez mais firmes, pelo Caminho do Bem.