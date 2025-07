As guerras de hoje

Recentemente, já há mais de três anos, Rússia e Ucrânia se digladiam, predominantemente à distância, lançando mísseis teleguiados, foguetes autopropulsados, drones e artilharia de grande alcance uns nos outros, realizando uma guerra de muitos danos materiais e humanos, em edifícios e instalações nem todas bélicas.

Semana passada os Estados Unidos despejaram mais de 200 toneladas de explosivo para tentar destruir instalações nucleares do Irã, a cerca de 10 mil quilômetros de distância. Sem contar que Israel e o próprio Irã vêm travando confronto missivo, matando gente e danificando instalações civis e militares, sem objetivo de conquistar terreno, como era antigamente, e sem se olharem uns nos olhos dos outros.

As guerras do nosso tempo mais parecem jogos de videogame operados diretamente de gabinetes confortáveis e veículos sofisticados tecnologicamente por mãos de terceiros. A única coisa que não muda nunca são as vítimas indefesas, mulheres, crianças, idosos, etc., que acabam servindo de bucha de canhão para satisfazer os megalomaníacos que teimam em tumultuar o mundo, sob pretextos os mais diversos: supremacia, religião, ambição e poder. E ainda disseram que, depois do Covid o mundo ficaria mais solidário e as pessoas mais resilientes… Eu, hein!