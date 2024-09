As influências dos seres que nos visitam

Reminiscências desta vida e de outras, que são um rosário de lembranças milenares que podem trazer lembranças boas ou inquietantes, que armazenamos em nosso psiquismo e que surgem em determinados instantes.

Sabemos que, durante milênios, vivemos várias vidas e criamos vínculos que até esquecemos, mas que, em determinados momentos, nos encontramos para desatarmos alguns “nós” que ficaram esperando para serem desatados.

As Leis Divinas são justas, o que não é justo são as nossas interpretações e as análises que realizamos das ações dessas Leis, que norteiam as nossas relações interpessoais e intrapessoais. Isto tudo depende do grau de orgulho e egoísmo de cada um, que, no final das contas, podem nos trazer a tranquilidade que chamamos de felicidade ou paz em nossa consciência; tesouros que nenhum ladrão nos rouba.

Podem nos tirar alguns momentos de sossego, mas o tesouro da paz é nosso. A ferrugem não corrói e nem a traça come, e que nos acompanha em todos os instantes e situações dessa nossa vida.

É importante criarmos o hábito diário de orarmos disciplinando nossa humildade perante o Universo. Vamos assim pelo Caminho do Bem.