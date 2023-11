Nosso corpo espiritual

Basicamente, somos constituídos por três partes: corpo físico, transformado quando desencarna; corpo espiritual, que continua existindo quando passamos para a dimensão espiritual; e a Alma, centelha Divina que somos nós.

O que me levou a escrever sobre este tema foi a pergunta que um senhor lançou, entre tantas outras, na roda da conversa, já que se aproximava a data de Finados: “eu vou me transformar em quê quando morrer?” Aí a conversa ficou mais interessante, porque tínhamos três doutrinas religiosas ali, com conhecimentos diferentes sobre a questão. Alguém comentou que sonhava com parentes que tinham morrido, e estes se apresentavam com uma aparência remoçada e mais feliz. Sei que a conversa foi longa e ainda não terminou, só foi adiada.