Assistência Social inicia ampliação de quiosque do Calçadão

A iniciativa de ambos os CRAS oferece às mulheres participantes oficinas de panificação, cursos de produção de pães, tortas, roscas e similares.

– Estamos trabalhando para que as alunas das oficinas tenham um local para comercializar os seus produtos. São mulheres abnegadas, com total envolvimento no processo de aprendizagem, que merecem e precisam de um local especial para a venda de suas produções. Entendemos que isso é uma forma de incentivo financeiro para elas e suas famílias – disse a secretária da Assistência Social, Andressa Lisboa.

Texto: Kau Teixeira/Imprensa Prefeitura – adaptado