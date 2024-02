Assistência Social recebe kits natalidade

– O kit natalidade representa segurança na chegada do recém-nascido para essas famílias. Contribui, ainda, para um ambiente mais acolhedor. A secretária Andressa Lisboa está organizando a entrega, mas serão contempladas mães, a partir da 25ª semana de gestação. Em relação aos produtos, a secretaria informou que foram adquiridos no comércio local, inclusive de algumas lojas que participaram do processo pela primeira vez, ou seja, o dinheiro ficou no nosso município – comenta a presidente da Câmara, Jussarete (PDT).

Texto: Tisa de Oliveira/Imprensa Câmara – adaptado