Até quando, S. Pedro?

Esquecendo desavenças, rancores e vinganças aos que pensam diferente, vamos unir nossos esforços para salvar vidas e voltarmos a sonhar

Depois da Pandemia, que nos rendeu dois anos prisioneiros dentro de casa assistindo à escalada da Covid 19, ceifadora de mortes e causa de sofrimentos, julgamos que era hora de celebrar a vida e curtir nossos afetos.

Houve um pequeno intervalo que, no entanto, foi tumultuado por questões políticas intransigentes formando dois polos antagônicos que ainda guardam ressentimentos. Em seguida veio o calor nunca antes acontecido, cinco ou mais graus acima do normal, não só nos Estados onde as altas temperaturas são normais em determinadas estações, mas também aqui no Sul, cujo clima temperado é sempre um refrigério louvado pelos gaúchos.