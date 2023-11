Até quando?!!!

As chuvas de primavera vieram dentro do esperado: a enchente de S. Miguel é normal em setembro. Mas, desta vez, houve um exagero. Os principais rios do Estado transbordaram como nunca, mais ainda do que em 1941, e os estragos em muitos casos foram irreparáveis, pois houve muitas mortes. Queda de barrancos, destruição de pontes, inundações, um cenário indescritível de horrores, do que a força das águas pode causar.

A solidariedade de vizinhos e até dos mais distantes tem sido admirável. É um consolo ver que há muita gente para animar a reconstruir. Mas agora, vendo os moradores de suas margens tentarem um recomeço, depois de tirarem o lodo das casas e salvarem pouca coisa do que sobrou de móveis, eletrodomésticos, provisão de alimentos, eis que os vejo tristonhos, enfrentando outras inundações e prevendo novas tragédias.