Atenção empresas do Simples Nacional

Entre os dias 30 de setembro a 04 de outubro de 2024, a Receita Federal disponibilizou os Termos de Exclusão do Simples Nacional e os respectivos relatórios de pendências dos contribuintes que possuem débitos com a Receita Federal e/ou com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

As empresas com pendências foram avisadas, e ganharam um prazo para regularizarem suas situações de modo a evitarem serem excluídas do Simples Nacional.

Estes prazos estão chegando, agora, ao fim.

As empresas que perdem o prazo passam a integrar a lista de exclusões para o dia 31 de dezembro, ainda que venham se regularizar ao longo de novembro ou dezembro. A exclusão torna-se inevitável.