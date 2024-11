Atravessando o rio

Então, meus amigos, tudo na vida, inclusive o caudal dos rios, depende do ponto de vista de quem analisa para serem afirmados e também do patamar de quem observa e arrisca a estabelecer sofismas.

Para ser bem franco e não ficar tentando descobrir o sexo dos anjos, cada um é que sabe aonde é que lhe aperta o sapato. Aquilo que motiva e é verdadeiro pra alguns, não merece atenção e nem apresenta valor para uma outra criatura.

Diz a psicologia que cada indivíduo hierarquiza seus valores de acordo com a sua genética e também em função do meio em que vive e labora. Um que tenha sido criado na campanha gaúcha, pegando touro a unha nas várzeas do Seival, enxerga o mundo diferente daquele que nasceu e vive numa cidade grande, travando um outro tipo de desafio para sobreviver e ser feliz.

Tem um dito dos artilheiros que manda “regular curto” quando o tiro não pode ser perdido, com a munição ficando pouca. Assim, pode ser também no combate da vida, quando achamos que já passamos da metade da travessia do rio aquele do Arquipélago: passadas curtas e mais seguras para evitar desperdiçar energia (munição) nas largas caminhadas aventureiras, até mesmo quando se trata das coisas do coração.

Porque quando atravessamos o rio pela segunda vez, já conhecemos a força da sua correnteza e a sua profundidade.