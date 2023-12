Bageense lança livro na Casa de Cultura Juarez Teixeira

O bajeense Cássio Gomes Lopes lançou o livro O último gaúcho brasileiro-oriental: biografia e memórias de Edu Macedo, na quarta-feira (29), na Casa de Cultura Juarez Teixeira. O evento fez parte da programação do 15° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE).

A partir de um viés cultural e literário, a obra trata da vida de Edu Macedo, brasileiro e uruguaio natural de São Luís, região do interior de Bagé também chamada de Serrilhada e que faz divisa com o Uruguai.

– Desconheço alguém com uma trajetória semelhante a do Edu Macedo, que tenha as duas nacionalidades – afirma Lopes.