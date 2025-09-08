Bah, tu viu isso? Nº 2

Continuando com as novidades:

1. Recebi um áudio de um amigo acerca das terras raras descobertas no subsolo caçapavano, em um trabalho de pesquisa prospectiva de técnicos da Unipampa, da UFSM e da UFRGS. Dizem que nosso município esconde grandes reservas de minerais estratégicos para o mundo moderno de hoje e do futuro. As pesquisas ainda se estenderão até 2026, mas já existem empresas e países interessados na exploração e no beneficiamento dessa riqueza toda que a natureza nos brindou e que poderá vir a trazer enormes benefícios econômicos para a gente da nossa terra.

Estou esperando a declaração nas publicações oficiais ou oficiosas da atual administração municipal declarando que tal descoberta foi feita pelo nosso competente prefeito, no tempo em que ele trabalhou nas Caieiras.