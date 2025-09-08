Bah, tu viu isso? Nº 2

“Fiquei sabendo também que já não somos o maior produtor nacional de erva-mate, pois perdemos tal condição para produtores e industriais paranaenses”
Continuando com as novidades:
1. Recebi um áudio de um amigo acerca das terras raras descobertas no subsolo caçapavano, em um trabalho de pesquisa prospectiva de técnicos da Unipampa, da UFSM e da UFRGS. Dizem que nosso município esconde grandes reservas de minerais estratégicos para o mundo moderno de hoje e do futuro. As pesquisas ainda se estenderão até 2026, mas já existem empresas e países interessados na exploração e no beneficiamento dessa riqueza toda que a natureza nos brindou e que poderá vir a trazer enormes benefícios econômicos para a gente da nossa terra.
Estou esperando a declaração nas publicações oficiais ou oficiosas da atual administração municipal declarando que tal descoberta foi feita pelo nosso competente prefeito, no tempo em que ele trabalhou nas Caieiras.
2. Um pesquisador, estudioso gaudério, acaba de propor uma lei de iniciativa popular que reconhece o nosso chimarrão como a “primeira rede social do mundo”. Segundo ele, as junções em roda de mate, quando as pessoas ainda conversavam umas com as outras em família, com os vizinhos, nas visitas dos parentes e dos amigos, quando fechavam negócios, desabafavam suas ânsias, iniciavam namoros e otras cositas más foi o primeiro jeito das pessoas se curtirem, compartilharem e comentarem seus assuntos comuns.
Fiquei sabendo também que já não somos o maior produtor nacional de erva-mate, pois perdemos tal condição para produtores e industriais paranaenses, que estão incorporando novas tecnologias tanto no plantio e cultivo quanto no beneficiamento da verdinha.
3. O governador Eduardo Leite (PSD) foi vaiado na Expointer. Eu disse vaiado. Pensando bem, acho que ele bem que mereceu: na primeira eleição ao Palácio Piratini, em 2018, o povo escolheu uma novidade modernosa e com esperanças de inovações para a administração do Estado. Depois, ele renunciou, tentou ser candidato a Presidente, voltou atrás e foi reeleito em cima do ibope da pandemia, quando não saia da TV, assustando o povo já apavorado pela Rede Globo, etc.
Até hoje não conseguiu explicar direito porque é que as obras de recuperação das enchentes nunca saem do papel, não defende nem luta pela securitização das dívidas dos produtores rurais e se coloca politicamente contra a polarização política entre petistas e bolsonaristas. Acha que só ele poderá ser uma boa solução para o Brasil. Acho que sua batata já está assando…