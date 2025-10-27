Bah, tu viu isso? Nº 3

Pela quantidade de fatos inusitados ou interessantes que vêm ocorrendo em Caçapava e no mundo, divulgados pelas redes sociais, temo não conseguir dar conta de publicar nem a metade aqui pela Gazeta. Se não, vejamos:

1. Prefeito de Caçapava toma banho de roupa e tudo, mas sem sabonete, no chafariz do Largo Farroupilha. Teve um prefeito, no passado, que colocou um brinco dourado, o que deu o maior mimimi na cidade, pelo escândalo cometido. Agora, muita gente boa se solidariza com o nosso mandatário pelo ato “corajoso e destemido”. AHMMM… Será que imaginam que Sua Excelência não costuma tomar banho em casa? Ou que esteja com o fornecimento de água cortado?

2. Blindaram o Frei Chico, irmão do Lula, impedindo-o de comparecer para depor na CPMI do INSS. O irmão do presidente fazer parte da diretoria (vice-presidente) de um sindicato que foi apontado pela Polícia Federal como um dos que mais desviaram recursos dos aposentados por meio de descontos indevidos já é um escândalo nacional. Mensalão, petrolão, e segue o baile nas altas cúpulas das administrações populares. E o pobre do povo vai servindo de bucha de canhão, ingenuamente.