Bah, tu viu isso? Nº 3

“Um pai foi à escola da filha e agrediu o professor que mandou que ela desligasse o celular em sala de aula, numa escola de Brasília. Absurdo, sob todos os enfoques”
Pela quantidade de fatos inusitados ou interessantes que vêm ocorrendo em Caçapava e no mundo, divulgados pelas redes sociais, temo não conseguir dar conta de publicar nem a metade aqui pela Gazeta. Se não, vejamos:
1. Prefeito de Caçapava toma banho de roupa e tudo, mas sem sabonete, no chafariz do Largo Farroupilha. Teve um prefeito, no passado, que colocou um brinco dourado, o que deu o maior mimimi na cidade, pelo escândalo cometido. Agora, muita gente boa se solidariza com o nosso mandatário pelo ato “corajoso e destemido”. AHMMM… Será que imaginam que Sua Excelência não costuma tomar banho em casa? Ou que esteja com o fornecimento de água cortado?
2. Blindaram o Frei Chico, irmão do Lula, impedindo-o de comparecer para depor na CPMI do INSS. O irmão do presidente fazer parte da diretoria (vice-presidente) de um sindicato que foi apontado pela Polícia Federal como um dos que mais desviaram recursos dos aposentados por meio de descontos indevidos já é um escândalo nacional. Mensalão, petrolão, e segue o baile nas altas cúpulas das administrações populares. E o pobre do povo vai servindo de bucha de canhão, ingenuamente.
3. Um poderio aéreo e naval de grandes proporções bloqueia, já há alguns dias, as águas do Mar do Caribe, isolando e sufocando o governo Maduro. Além de ameaçar o Ditador Narco em processo de agonia política, os EUA impedem qualquer socorro externo à Venezuela. E dizem que o Trump é bonzinho e aceita que cresça a influência da China, da Rússia, etc. no âmbito da América. Aguardem, senhores…
4. O Grêmio levou um quatro a zero desmoralizante do Bahia, lá em Salvador, no domingo, 19 de outubro. Mais uma vez, ficou comprovado que o grande zagueiro argentino, ídolo da nação tricolor, Walter Kannemann, já não é mais o mesmo. Só o Mano Meneses não percebe que a carreira do bravo defensor já se acabou.
5. Vi que o Governador dos gaúchos, Eduardo Leite, mudou de partido, filiando-se ao PSD com um discurso nacional de terceira via, contrário à polarização existente no País, entre Bolsonaristas e Lulistas. Só para rimar, eu digo que esse discurso é oportunista e não agrada nem a um grupo, nem ao outro. O homem quer porque quer encontrar uma brecha política para o plano nacional. Está igual a uns quantos vereadores de Caçapava, que sempre apoiam o prefeito de plantão para manter alguns cargos na Prefeitura para seus cabos eleitorais, já pensando no próximo pleito.
6. Um pai foi à escola da filha e agrediu o professor que mandou que ela desligasse o celular em sala de aula, numa escola de Brasília. Absurdo, sob todos os enfoques. Acontece que os professores perderam a autoridade perante seus alunos. Professor não pode ser “amiguinho” de aluno, certos modernismos são inadmissíveis e precisam ser evitados. Também não é preciso voltar à palmatória, mas respeito sempre é bom para qualificar o diálogo escolar.