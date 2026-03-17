Bah, tu viu isso?! Nº 6

1. A Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que levou para a Sapucaí um enredo em homenagem ao presidente Lula, ficou em 12º lugar na apuração oficial e foi rebaixada para o segundo grupo. De duas, uma: ou o desfile da escola deixou a desejar, ou a maioria dos jurados era bolsonarista…

2. Enquanto o povo ainda não engoliu o exagero do reajuste do IPTU, fui dar uma volta lá pela Promorar e fiquei admirado com a beleza da pavimentação da Rua Vereador Olício Dutra Linhares, desde a frente do posto de saúde até as casinhas contratadas em 2012. Esta melhoria realizada pela Prefeitura faz parte do Programa Pavimenta, do governo estadual. Melhorou o piso da rua, valorizou os imóveis e acabou com aquela poeira incomodativa que infernizava a vida das donas de casa daquela rua.

3. O Trump continua sacudindo o mundo. Aliado a Israel, meteu bala nas instalações militares e administrativas da medonha ditadura religiosa xiita que vem sufocando o povo iraniano desde 1979. Mataram o seu líder maior, Aiatolá Khamenei, de 86 anos, e a maioria das lideranças civis e militares que lhe apoiavam. Mas isso é que nem pé de carrapicho no meio do campo: arranca uma touceira e rebrota umas quantas mudas novas pela volta. (Essas organizações terroristas não têm dificuldade nenhuma em entronizar um novo substituto para cada um que desaparece. É seita religiosa, qualquer um deles topa ir para o sacrifício em nome de Alá).