Bah, tu viu isso?! Nº 6

“Não existe dois senhores mandando na mesma aldeia, pois já dizia Maquiavel: todo rei que delega poder a outro príncipe perde parte do seu próprio capital de mando”
1. A Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que levou para a Sapucaí um enredo em homenagem ao presidente Lula, ficou em 12º lugar na apuração oficial e foi rebaixada para o segundo grupo. De duas, uma: ou o desfile da escola deixou a desejar, ou a maioria dos jurados era bolsonarista…
2. Enquanto o povo ainda não engoliu o exagero do reajuste do IPTU, fui dar uma volta lá pela Promorar e fiquei admirado com a beleza da pavimentação da Rua Vereador Olício Dutra Linhares, desde a frente do posto de saúde até as casinhas contratadas em 2012. Esta melhoria realizada pela Prefeitura faz parte do Programa Pavimenta, do governo estadual. Melhorou o piso da rua, valorizou os imóveis e acabou com aquela poeira incomodativa que infernizava a vida das donas de casa daquela rua.
3. O Trump continua sacudindo o mundo. Aliado a Israel, meteu bala nas instalações militares e administrativas da medonha ditadura religiosa xiita que vem sufocando o povo iraniano desde 1979. Mataram o seu líder maior, Aiatolá Khamenei, de 86 anos, e a maioria das lideranças civis e militares que lhe apoiavam. Mas isso é que nem pé de carrapicho no meio do campo: arranca uma touceira e rebrota umas quantas mudas novas pela volta. (Essas organizações terroristas não têm dificuldade nenhuma em entronizar um novo substituto para cada um que desaparece. É seita religiosa, qualquer um deles topa ir para o sacrifício em nome de Alá).
Não estou dizendo que o Trump está certo, só o tempo nos dirá, até porque nem temos todas as informações sobre esse tema. Só conhecemos o que as mídias publicam. Os combustíveis já estão escasseando, e o preço subindo para os consumidores, além de mais gente morrendo pelo mundo dito civilizado. Eu, hein?
4. Em Caçapava, caiu o discutido secretário da Saúde que, dizem, teria sido obrigado a tomar certas atitudes para atender às ordens de seu padrinho político. Aliás, publicaram nas redes sociais que esse assunto motivou uma queda de braço entre o Vídeo-Prefeito e seu vice.
Aliás, de novo, se me permitem, não existe dois senhores mandando na mesma aldeia, pois já dizia Maquiavel: todo rei que delega poder a outro príncipe perde parte do seu próprio capital de mando. Simples assim.
5. Parece que, neste ano, a safra da soja vai compensar o trabalho e os investimentos dos plantadores, pois já faz quatro anos que os agricultores vêm peleando contra o clima e outros adversários sempre a postos. Essa gente que empreende e tem a coragem de arriscar para produzir merece e precisa de uma ajudazinha de São Pedro para folgar o cós das bombachas.
Na década de 1950-1960, o plantio do trigo sofreu grande colapso e houve muita quebradeira na agricultura do Rio Grande. Naquele tempo, havia pouca tecnologia nas lavouras, e a mecanização era incipiente. Muito agricultor comprou seus tratores e demais equipamentos sem saber direito como fazer a sua manutenção, e até alguns tipos de sementes não de todo adaptadas aos nossos solos acabaram gerando grandes prejuízos. E os bancos oficiais que lhes financiavam não poderiam perder (banco nunca perde) e acabavam sufocando a gente do campo e até tomando seus bens de produção ainda não quitados e até as propriedades.
Agora a “cosa” está mais bem organizada, e os plantadores estão mais instruídos nessa lida. Há mais tecnologia, mercados mais abrangentes e a produção de alimentos é um mister grande no mundo inteiro. Somos um país celeiro e grande exportador de commodities agrícolas. Nossos produtos servem para alimentar pessoas ao redor do mundo e ainda servem de matéria prima para a fabricação de ração animal.