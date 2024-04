Banda caçapavana promove segunda edição de festival de rock

A banda Amnésia Rock & Blues está promovendo a segunda edição de um festival de música, em comemoração aos 10 anos do grupo, que deve ocorrer neste sábado (06) no CTG Pampa e Querência, às 20h. O evento está sendo apoiado por diversas empresas da cidade de Caçapava, Santa Maria e Santana do Livramento.

Além da Amnésia, o evento já conta com cinco atrações confirmadas: as bandas caçapavanas Treze Black, Grow e Grunge is Dead; a Apoteom, de Santa Maria; e Cabrones, de Canguçu. Os ingressos estão disponíveis para a venda no Deck Garden e Mercado Cultural, com os membros da banda ou pelo fone (55) 99629-4374.