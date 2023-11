Banda Municipal participa de Festival em Cachoeira do Sul

O evento, promovido pela Banda Marcial Gonçalvense, com apoio da Rádio Fandango AM e da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, teve a participação de 15 bandas, que fizeram suas apresentações na seguinte ordem: Banda Municipal Dr. Cyro Carlos de Melo, de Caçapava do Sul; Banda Marcial Professora Luiza Binfaré, de Eldorado do Sul; Banda Marcial Wan, de Bagé; Banda Marcial São João, de Porto Alegre; Banda Marcial Municipal 22 de maio, de Palmitinho; Banda Marcial Dr. Bulcão, de Lavras do Sul; Banda Marcial Fortaleza, de Rio Pardo; Banda Fanfarra Integração, de São Gabriel; Banda Marcial Tigres, de Lavras do Sul; Fanfarra Municipal Rodrigues Alves, de Santa Margarida do Sul; Banda Fanfarra Dr. José Sampaio Marques Luz, de São Gabriel; Banda Marcial Gonçalvense, de Cachoeira do Sul; Banda Marcial Municipal de Pantano Grande; Banda Marcial EEEF Angelina S.V.Cunha; e Banda Marcial Dr. Baltazar de Bem, ambas de Cachoeira do Sul.

Texto: Osvaldo Carlos Dias/Imprensa BMCCM